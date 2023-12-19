"За 11 месяцев текущего года отечественными авиакомпаниями перевезено 12 млн 300 тыс. пассажиров, что на 23% больше, чем в прошлом году. По итогам года данный показатель планируется довести до 13 млн пассажиров", — сказал Карабаев на заседании правительства во вторник в Астане.

В прошлом году казахстанские авиакомпании перевезли 10,8 млн пассажиров.

Пассажиропоток в аэропортах за 11 месяцев этого года увеличился на 25% и составил 24 млн человек. Значительный рост, по данным министра, наблюдается в аэропортах Алма-Аты и Астаны, "где в этом году зафиксировано рекордное обслуживание", — 9 млн человек (рост на 34%) и 7 млн человек (рост на 26%) соответственно.

Карабаев также сообщил, что аэропорты Казахстана планируют постепенный переход на авиатопливо марки Jet A-1, которое будут импортировать из Китая.

Он напомнил, что в настоящее время в стране существует дефицит авиатоплива в объеме 300 тыс. тонн в год, его будут покрывать импортом, в том числе за счет китайского топлива.

Также, по информации главы ведомства, для исключения посредников и их влияния на конечную стоимость авиатоплива прорабатывается вопрос прямых закупок ГСМ у иностранных нефтеперерабатывающих заводов.