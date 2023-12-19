Так, службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области установлена стоимость проезда на расстояние до десяти километров в размере 31 рубля (было 29 рублей, повышение 6,8% — ИФ), стоимость каждого последующего километра — 2 рублей 43 копейки (было 2 рубля 43 коп., повышение 7% — ИФ), отмечает компания.

Таким образом, стоимость проезда на популярных приморских маршрутах от станции Южный вокзал до Светлогорск-2 составит 118 рублей; от Южного вокзала до станции Зеленоградск-Новый — 84 рубля; проезд из Черняховска до Южного вокзала — 225 рублей.

Отдельно установлен тариф на проезд в скорых электропоездах повышенной комфортности с нумерацией от 7101 до 7598. Стоимость проезда на расстояние до десяти километров также составит 31 рубль, а каждого последующего километра — 2 рубля 95 копеек.

Стоимость провоза излишней ручной клади и багажа будет составлять 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту.

Как сообщалось, основная нагрузка на поезда пригородного сообщения в Калининградской области ложится в летние месяцы, когда жители региона и туристы массово посещают морские курорты.

С января по ноябрь 2023 года в пригородном сообщении перевезено 7 млн 169 тыс. пассажиров, что на 13,5% больше аналогичного периода прошлого года.