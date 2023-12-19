Согласно данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", компания объявила запрос предложений по поиску подрядчика на выполнение работ по развитию служебно-технической территории аэропорта. Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 2,769 млрд рублей (без НДС).

В документации отмечается, что работы будут разделены на три этапа. В рамках первого предусмотрено строительство административного здания для размещения служб, осуществляющих операционное управление аэропортом, административного персонала, персонала государственных контрольных органов, а также строительство технологического здания, АЗС для заправки автотранспорта и спецтехники аэропорта, инженерных сетей. Планируется также строительство парковки на 200 машиномест и изменение зоны транспортной безопасности.

Второй этап включает снос здания старого аэровокзала и других сооружений, входящих в площадь последующего благоустройства. В рамках третьего этапа планируется строительство парковки еще на 100 мест, устройство комплексной автоматической парковочной системы шлагбаумов.

Итоги запроса предложений планируется подвести 28 декабря. Срок выполнения строительных работ не раскрывается.

В настоящее время Геленджик входит в число аэропортов, в отношении которых действует ограничение на полеты, введенное Росавиацией с началом военной операции на Украине. До ограничений он принимал рейсы крупнейших российских авиаперевозчиков, в том числе "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр" и других. В 2021 году пассажиропоток превысил 1,04 млн человек и стал рекордным за все время работы аэропорта.

Как сообщалось, в конце 2021 года "Аэропорт Геленджик" завершил строительство нового аэровокзального комплекса площадью 16,7 тыс. кв. метров, тем самым увеличив пропускную способность почти вдвое — до 890 пассажиров в час. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. Сообщалось также, что в ближайшие годы в его развитие планировалось доинвестировать еще 2 млрд рублей, однако не уточнялось куда будут направлены средства.

В прошлом году аэропорт заключил контракт на оказание услуг по разработке концепции терминала деловой авиации.

По данным ЕГРЮЛ, крупнейшим совладельцем ООО с долей 49,5% в уставном капитале является банк ВТБ, еще 40% у банка "Россия", 10% — у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2023г принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% у Евгения Баженова. По итогам 2022 года аэропорт получил рекордный чистый убыток по РСБУ в 408 млн рублей, выручка авиапредприятия снизилась более чем в 12 раз, составив 59,2 млн рублей.