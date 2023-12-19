"Мы пока считаем, что выгоднее — перегонять самолет в Екатеринбург, либо еще какие-то варианты. Тут вопрос чисто экономики, самолет в хорошем состоянии, с ним все нормально", — сказал Скуратов.

По его словам, если останавливаться на варианте перегона, то нужно будет стоить временную взлетную полосу.

Ранее о том, что самолет "Уральских авиалиний" не будут восстанавливать, а разберут на запчасти и спишут в утиль, написали "Известия" со ссылкой на источники. По информации "Известий", это обусловлено тем, что никто из российских организаций не станет брать на себя ответственность за возвращение самолета в эксплуатацию без исследований прочности конструкции воздушного судна. Такие испытания до сих пор никто не проводил.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" заявляли, что пока окончательное решение не принято, идут переговоры со страховой компанией.

12 сентября самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

У самолета произошел отказ зеленой гидросистемы, пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и выпущенных стоек шасси расход топлива самолета увеличился, поэтому пилоты приняли решение посадить самолет в поле.

Сообщалось также, что двигатели севшего на поле в Новосибирской области самолета в порядке, авиакомпания рассматривает вариант его взлета с поля.