"В целом изменилась структура потока. Если посмотреть на допандемийные результаты, когда в Москве до 30-40% гостей по году были иностранцы. Сейчас этот процент минимален, но показатели по загрузке и выручке в Москве весьма достойные, и некоторые отели уже превзошли по загрузке допандемийные показатели, что говорит о том, что переориентация на внутренний турпоток приносит очень хорошие результаты. В преддверии нового года во многих отелях нет свободных мест на все праздники с 30 по 8-9 января. И в отличие от прошлых лет целый ряд отелей, которые традиционно не смотрели на Новый год как на существенный источник выручки, переориентировались на внутренний турпоток и на внутренний спрос, чтобы предложить не только номерной фонд, но и новогодние банкеты и посленовогодние бранчи", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Прасова, благодаря запуску механизма электронной визы отельеры ожидают восстановления и иностранного турпотока "из тех дружественных и полудружественных стран, которые с электронной визой могут приезжать в Россию".

"Там есть, что доработать, и обсуждалась тема некоторого упрощения анкеты для электронной визы, но я думаю, что МИД и соответствующие органы пойдут нам навстречу с тем, чтобы упростить этот механизм, чтобы дать возможность еще большему людей побывать в РФ с минимальными проблемами, связанными с визовыми формальностями", — сказал он.

Общественный омбудсмен в сфере управления активами Дмитрий Шлопак сообщил, что постепенно иностранный поток в отелях восстанавливается.

"Загрузка отелей бьет все рекорды. В последние четыре месяца не только в Москве, но и во всех регионах показатели загрузки даже лучше, чем в 2019 году, потому что последние три года отрасль переживала тяжелые удары. На сегодня мы по своим отелям фиксируем неплохой приезд гостей иностранных. И даже появляются европейские, американские, английские – в основном это бизнесмены, но какой-то приток начинается. Не говоря о наших китайских друзьях, индийцах, пакистанцах, иранцах. Но 90% — это наш российский гость", — сказал он.

Прасов подчеркнул, что развитию гостиничной отрасли способствовало введение нулевой ставки НДС.

"Большое число инвесторов видят повышение рентабельности, снижение сроков окупаемости и на фоне развития внутреннего туризма и тех мер, которые применяет правительство, инвесторы смотрят на гостиничный бизнес с воодушевлением. Сроки окупаемости у нас пока выше, чем в ресторанном бизнесе, но видим устойчивый и стабильный спрос", — сказал он.

Общественный омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов добавил, что отмена НДС и рост внутреннего туризма способствуют и бурному развитию ресторанного бизнеса.

"НДС 20% очень тормозил развитие ресторанного бизнеса. В тот момент, когда его для ресторанов с оборотом меньше 2 млрд, инвестиции пришли в бизнес. Второй фактор для развития – турпоток. Люди стали двигаться внутри страны, меньше выезжать. Деньги остаются внутри страны и их тратят в том числе и на рестораны, что важнейший фактор", — сказал он.

НДС на услуги общественного питания в ресторанах, кафе и столовых был отменен в России 1 января 2022 года, НДС на размещение в гостиницах – с 1 июля 2022 года.