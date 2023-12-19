"Перед генеральным подрядчиком, который ведет строительство терминала, стоит задача сдать объект в установленные сроки. Но при этом он должен провести в марте 2024 года технический заход судна в порт. Инфраструктура терминала должна быть готова к этому времени и обеспечить такой заход", — сказал Рольбинов.

По его словам, региональные власти уже построили к порту Пионерского дорогу, которая выходит на ведущие к Калининграду автотрассы. Расстояние от терминала до областного центра несколько меньше, чем от Балтийска.

Как сообщалось, проектная мощность терминала предусматривает обработку 80 тыс. единиц накатных грузов при 312 судозаходах паромов в год. Он также рассчитан на прием порядка 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год.

В настоящее время строительство терминала ведет ФГБУ "Морская спасательная служба". Стоимость контракта составляет 8,511 млрд рублей. Датой завершения строительства объекта считается 30 ноября 2024 года. При этом срок исполнения всего контракта — 20 января 2025 года.