"Теперь наш город все чаще выбирают любители семейного отдыха: чтобы полюбоваться новогодним убранством, попробовать лучшие блюда северной кухни, поучаствовать в ярких праздничных программах", — говорится на странице администрации в "ВКонтакте".

По информации управляющих гостиничных комплексов столицы Поморья, в этом году бронировать номера на новогодние каникулы начали с середины ноября. Это семьи, индивидуальные туристы и группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ярославля, Петрозаводска, Владимира, Кирова и других городов.

"С каждым годом Архангельск привлекает все больше туристов: уже очевидно, что наши гостиницы в новогодние каникулы будут заполнены. Радует, что к нам приезжают семьями. Такое начало Года семьи вселяет оптимизм! Мы со своей стороны поддерживаем туристические проекты и создаем интересные локации. Уверен, что зимний парк аттракционов, Дом Снеговика, каток в Петровском парке останутся в памяти и у туристов, и у горожан", — цитирует пресс-служба главу Архангельска Дмитрия Морева.