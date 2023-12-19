"Утверждена основная концепция новогоднего оформления и уже установлено более 400 световых конструкций и украшений. Акцент сделан на символ нового года — елку", — сказал собеседник.

По его словам, в ближайшие дни на площади Южного мола Сочи откроется резиденция Деда Мороза, где будут проводится различные музыкальные и развлекательные мероприятия.

"Все курорты, отели, кафе и торговые центры оформлены в едином стиле. Для гостей курорта Сочи подготовлена развлекательная программа в точках активности", — отметил представитель администрации.

По его словам, в основном отдохнуть в период новогодних праздников туристы выбирают горнолыжные курорты, которые уже открыты.

"В январе курорты "Роза Хутор" и "Газпром Поляна" впервые свяжет единая зона катания: из Роза Долины запустят гондольный подъемник "Тироль" до "Альпики-сервис". На курорте "Газпром Поляна" вечернее катание запустят к новогодним праздникам. Будет подготовлено 40 трасс различных уровней сложности общей протяженностью 39 км. Начнет работу и самая длинная трехканатная дорога в России — А3. Ее кабины вмещают 30 человек. Только в одну сторону маршрут занимает 5,4 км. На Курорте Красная Поляна будут доступны 30 км горнолыжных трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км трасс для вечернего катания и 3 сноупарка, а также 13 подъемников", — рассказали в пресс-службе.