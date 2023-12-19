Отмечается, что география этих проектов охватывает Ярославль и Южно-Сахалинск, Рязань и Барнаул, Нижний Новгород и Якутск, Мурманск и Саратов и другие города Российской Федерации.

Кроме того, на площадках Русского музея в следующем году откроется более 20 выставок.

Год начнется с важнейшей для всех ленинградцев и жителей страны выставки "Помните! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" в Корпусе Бенуа. Экспозиция посвящена подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады.

В состав выставки войдут более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, многие из которых были созданы в осажденном Ленинграде и будут показаны впервые.

Выставку будет сопровождать масштабная просветительская и мультимедийная программа.

Выставка ровесника Пушкина — Карла Брюллова — откроется в Михайловском замке. Масштабная ретроспектива "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова" представит порядка 300 произведений живописи и графики художника из коллекции Русского музея и ведущих музеев страны.

На выставке будет впервые показано знаменитое полотно Брюллова "Христос во гробе", у которого сложнейшая история. Произведение было возвращено в Россию, включено в музейный фонд Российской Федерации и передано Русскому музею.

Выставка "Он победил и время, и пространство..." приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Посетители увидят более 300 произведений — это портретные изображения Пушкина, иллюстрации к его сочинениям, произведения, передающие атмосферу пушкинского времени.

К 175-летию Виктора Васнецова приурочена первая монографическая выставка мастера в Русском музее в Корпусе Бенуа. Художник предстанет на этой выставке и с неожиданной стороны: как создатель архитектурных проектов, театральных декораций, росписей храмов.

В 2024 году завершается грандиозный цикл "Романовы", презентуемый Русским музеем в Михайловском замке с 2013 года. Заключительной выставкой проекта станет "Империя после Петра: от Екатерины I до Елизаветы Петровны".

Она посвящена важному и малоизученному периоду русской истории — борьбе за петровское наследие. Многие из ценных артефактов той эпохи будут показаны впервые. В состав экспозиции войдут более 300 экспонатов.

В культурную программу 27-го Петербургского международного экономического форума войдет выставка "Для славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII — начала ХХ веков" в Корпусе Бенуа. Впервые в Русском музее будет организована экспозиция, посвященная образам предпринимателей и меценатов в русском искусстве.

Выставка представит более 200 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и нумизматики из коллекции Русского музея.

Выставка "Весть" в Корпусе Бенуа будет посвящена такой важной цивилизационной проблеме, как передача информации. Впервые наряду с классическими музейными предметами будут использованы произведения художников, работающих с мультиканальными интерактивными инсталляциями, и, шире, с science-артом.

В Михайловском замке пройдет выставка "Талант трагической судьбы". Она приурочена к 200-летию со дня рождения Григория Сороки — одного из самых известных и самобытных мастеров, творивших в XIX веке в круге Алексея Венецианова. Выставка объединит произведения Сороки из ведущих музеев страны.

"Живописных дел мастер..." — первая монографическая выставка Ивана Вишнякова — крупнейшего художника XVIII века, портретиста, монументалиста и педагога. К 325-летию мастера в Михайловском замке будут представлены 11 уникальных сохранившихся портретов из наследия Вишнякова. Портрет "Сарры Фермор" — шедевр русской живописи XVIII века, один из самых известных и узнаваемых детских портретов в истории отечественного искусства.

Выставка "Сплетенья русских кружев" в Корпусе Бенуа представит около 400 уникальных экспонатов из собрания Русского музея.

"Экспозиция "Широка страна моя родная. Шедевры Русского музея" в Рязани создаст образ огромной многонациональной страны, богатой разнообразием природы и традиций. Большие города и отдаленные от центра регионы будут представлены в живописных полотнах XIX-XX столетий", — говорится в сообщении.

Русский музей был основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II. В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более 400 000 экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с Х по ХХI век. Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа. К музейному комплексу также относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженерный) замок и уникальные садово-парковые ансамбли — Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.