"Полагаю, что нам нужно задуматься над тем, чтобы подготовить проект "Студенческий туризм". Прошу министерство туризма проработать этот вопрос", — сказал Хабиров в своем послании депутатам Госсобрания-Курултая республики во вторник.

Глава региона напомнил, что с 2020 года в Башкирии действует региональная программа "Башкирское долголетие. Туризм", направленная на повышение доступности туристских услуг для людей пенсионного возраста.

По его данным, в проекте приняли участие около 30 тыс. человек.

"С этого года в проекте — не только внутренний туризм. 1,5 тыс. человек в следующем году поедут в Белоруссию, а 1,5 тыс. уже съездили в этом году. Уже разработаны туры в Абхазию, Казахстан, Санкт-Петербург, Москву. По каждому из этих направлений мы охватим не менее 700 человек", — поделился планами Хабиров.

Проект представляет собой однодневные экскурсионные поездки по туристическим местам республики и посещение событийных мероприятий. Туры заграницу — многодневные, часть расходов туристы оплачивают самостоятельно, часть компенсирует республика.

Глава Башкирии также напомнил, что с минувшего года в республике реализуется федеральный проект "Школьный туризм", ее участниками стали более 50 тыс. детей.