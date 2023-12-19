"В 2023 году по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского создана сеть городских пешеходных маршрутов "Городские легенды" по знаковым и историческим местам Сочи, аналогов которым в Краснодарском крае нет. Они рассчитаны на самостоятельных туристов, для удобства навигации на маршрутах размещено более 160 информационных знаков. Также разработано десять маршрутов по местам воинской славы, пять из них вошли в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" и отмечены Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов на территории РФ", — рассказал Ярыш.

По его словам, с начала года объекты турпоказа без учета горных курортов посетили более 2,3 млн человек.

"В зимнем сезоне будут работать порядка 40 рекреационных объектов, в том числе на особо охраняемых природных территориях Кавказского заповедника и Сочинского национального парка. На многих из них для гостей подготовлена праздничная новогодняя программа", — подчеркнул Ярыш.

Он напомнил, что зимний сезон уже официально стартовал на двух из трех горных курортов. Всего в сезоне 2023/2024 для любителей активного отдыха будет доступно свыше 170 км трасс. На курорте "Роза Хутор" подготовлено 105 км трасс, которые обслуживают 32 подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны. На курорте "Красная Поляна" будут доступны 30 км горнолыжных трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км трасс для вечернего катания и 3 сноупарка, а также 13 подъемников.

"Общая загрузка гостиниц и санаториев в первую декаду 2024 года прогнозируется на уровне 77%, в горном кластере она дойдет до 90%, номерной фонд ряда крупных комплексов будет заполнен на 100%", — сообщил директор департамента.

Он рассказал, что сейчас в Сочи единовременно отдыхают 95 тыс. человек. По итогам года власти Сочи ожидают турпоток на уровне 7,6 млн человек, что почти на 6% превышает прошлогодние показатели.