"В прошлом году Башкортостан посетили более 2 млн человек, в этом году число туристов выросло еще на 20 процентов", — сказал Хабиров.

По его словам, республика вошла в тройку самых популярных регионов Приволжского округа, а "по востребованности курортов — в число лидеров в стране".

Также, по данным Хабирова, в 2023 году в туристическую отрасль было привлечено "рекордное федеральное финансирование — почти 1,5 млрд рублей".

Ранее власти Башкирии ожидали увеличения турпотока в республику по итогам года на 400 тыс. человек — до 2,3 млн.

Как сообщалось, в 2022 году власти Башкирии утвердили стратегию развития туризма до 2035 года. Документом определены шесть целевых показателей развития туризма в регионе до 2035 года. В частности, предполагается, что объем турпотока в республику к 2035 году должен вырасти до 5,4 млн человек. При этом доля туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения (отелях, санаториях, хостелах, и т.д.), должна увеличиться до 80% от их общего количества. В 2019 году этот показатель составлял 48%, или 1,3 млн туристов.

Объем валовой добавленной стоимости туристкой индустрии, согласно стратегии, к 2035 году должен достигнуть 25 млрд рублей. В 2019 году он составлял 12,95 млрд рублей.

Численность предпринимателей (юридических лиц и ИП), занятых в туристской сфере, предполагается увеличить вдвое — с 2,1 тыс. в 2021 году.

Стратегия-2035 содержит основные направления развития туризма в регионе: создание туристко-рекреационных кластеров, повышение узнаваемости туристических брендов, работу с основными "точками входа" (авиа-, ж/д-, автовокзалы, причалы), создание сети визит-центров. Особое внимание в документе уделяется цифровизации туристической отрасли.

В республике также действует государственная программа по развитию внутреннего и въездного туризма.