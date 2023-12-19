"На полуострове Рейкьянес началось извержение. Его можно наблюдать на веб-камерах, оно идет недалеко от горы Хагафелл", — заявили в исландском метеорологическом бюро.

Вулкан стал извергаться в 22:17 понедельника по местному времени (1:17 мск) после серии слабых землетрясений. Бюро решило направить на место событий вертолет, чтобы установить точные масштабы природного явления.

СМИ напоминают, что после того, как в ноябре специалисты зафиксировали в Исландии повышенную сейсмическую активность, в стране действует повышенный уровень угрозы извержения вулканов. 11 ноября власти эвакуировали 4 тыс. жителей города Гриндавик, находящегося в 40 км к югу от столицы.

В Исландии расположены 33 действующих вулкана — больше, чем в какой-либо иной стране Европы.

На полуострове Рейкьянес вулканических извержений не случалось с VIII века по 2021 год. Затем они снова стали происходить — в отдаленных ненаселенных районах. Вулканологи предполагают, что этот процесс может быть началом новой эпохи вулканической активности в регионе.