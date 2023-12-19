По данным CCTV, по состоянию на раннее утро вторника, более 300 человек получили ранения, причем не менее 140 — в Цинхае.

Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано китайскими сейсмологами поздно вечером в районе уезда Цзишишань округа Линься провинции. По информации местных СМИ, в различной степени повреждены дома и инфраструктурные объекты, в частности, системы обеспечения электроэнергией и водой, а также дороги в районе эпицентра.

Сразу после получения информации о землетрясении Комитет КНР по минимизации ущерба от стихийных бедствий и Министерство по чрезвычайным ситуациям приняли меры по оказанию помощи пострадавшему району. В район бедствия были направлены в общей сложности около 1,5 тыс. пожарных и спасателей, еще более 1,6 тыс. из Ганьсу и соседних провинций находятся в режиме ожидания и готовы в любое время туда направиться.