Согласно документу, который имеется в распоряжении "Интерфакса", в Петербурге зафиксирован значительный рост въездного (иностранного) потока в 2023 году, на 68,1%.

Несмотря на высокие показатели роста, доля въездного туризма в общем туристском потоке пока невелика и не превышает 6,1%. Чаще всего в Петербург в 2023 году из дальнего зарубежья приезжали из КНР, Ирана и Турции. Из ближнего зарубежья основными гостями были туристы из Беларуси, Узбекистана и Казахстана.

Кроме того, в презентации описывается портрет туриста из зарубежья. Почти 90% туристов были в возрасте от 18 до 44 лет. Более 56% имеют высшее или неоконченное высшее образование. Около 51% — руководители, бизнесмены или самозанятые. Мужчин приезжало больше, чем женщин (61% против 39%). 77,8% приехали в Петербург самостоятельно.

Ранее сообщалось, что турпоток в Петербург по итогам 2023г превысит 9 млн человек. За 2022 год Санкт-Петербург принял более 8 млн туристов, из которых — около 340 тыс. иностранцев. Вклад отрасли в экономику города составил 366 млрд рублей, что на 57% превысило показатели 2021 года.

До пандемии коронавируса, в 2019 году, Петербург принял 10,5 млн туристов, из них 5,5 млн составляли иностранцы, которые принесли 60% оборота всей туристской сферы города.