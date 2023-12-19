"По информации миграционной службы Малайзии, с 1 января 2024 г. в рамках программы упрощения визового режима (Visa Liberalisation Program) изменен порядок въезда в страну иностранных граждан. В частности, одним из новых требований для всех прибывающих лиц, включая россиян, за исключением владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также граждан, имеющих долгосрочные визы или вид на жительство в Малайзии, стало получение "цифровой карты прибытия" (Malaysia Digital Arrival Card, MDAC)", — сообщает дипмиссия.

По информации посольства, для оформления карты необходимо в течение трех дней до пересечения границы заполнить онлайн анкету на сайте Миграционной службы. В ней нужно указать фамилию и имя, дату рождения, гражданство, пол, номер паспорта и срок его действия (не менее шести месяцев на момент въезда), номер телефона, адрес электронной почты, дату прибытия и убытия, способ пересечения границы.

"Распечатанную карту вместе с документом, удостоверяющим личность, необходимо предъявить на пограничном контроле", — отмечают в дипмиссии.

Как сообщила PR-директор туроператора FUN&SUN Ольга Иванова, туристам уже сейчас при въезде в Малайзию предлагают заполнить карту и отсканировать ее на паспортном контроле.

"В зоне пограничного контроля в аэропорту Малайзии туристам предлагают отсканировать QR-код электронной иммиграционной карты. Таким образом руководство аэропорта сокращает очереди на паспортном контроле. Карта доступна на английском языке. При возникновении сложностей с заполнением туристы могут обратиться к сотрудникам аэропорта за помощью" — пояснила она журналистам.