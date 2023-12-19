"В Хасанском округе создается круглогодичный морской курорт. Заключено соглашение, предполагающее порядка 30 млрд рублей инвестиций, создание 3,8 тыс. номеров. Курорт реализуется в три очереди, до 2031 года. Первые 750 номеров появятся в 2027 году", — сказал Кожемяко в рамках ежегодного инвестиционного послания.

Кроме того, по словам Кожемяко, уже в следующем году в Арсеньеве заработает круглогодичный семейный горнолыжный курорт. Гостям будут доступны шесть трасс для катания, современная гостиница на 250 номеров, зоны отдыха, бассейны и парковки.

Как сообщалось, круглогодичные морские курорты планируют создать в России к 2030 году на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Реализация этих проектов позволит создать не менее 44 тыс. новых гостиничных мест. Кожемяко уточнял, что уже проработана концепция курорта, включающая гостиницы, апарт-отели, рестораны, рыбный рынок, аквапарк, детские центры, которые разместятся на площади в 150 га. Этот проект способен привлекать по полмиллиона туристов в год.