"Мероприятия на территории заповедника стартуют в конце декабря и продолжатся до конца февраля", — говорится в сообщении.

Так, для тех, кто только пробует свои силы в лыжном спорте и хочет проверить свою выносливость, сотрудники заповедника приготовили маршрут "Заповедная лыжня". Это прогулка длиной 5 км по Силинскому лесу. Также на новичков рассчитан маршрут длинной в 10 км от села Новый Мир до поселка Ягодный.

Более сложные маршруты протяженностью 30 и 40 км позволит его участникам подняться на смотровую площадку и увидеть знаменитое "сердце заповедника" — пойму реки Горин.

Самых стойких, спортивных и целеустремленных участников 10-18 февраля соберет ставший уже традиционным большой лыжный переход "Лед и пламя", которые пройдут 250 км по замерзшему Амуру от поселка Верхний Нерген до поселка Ягодный. Главная цель мероприятия — привлечь внимание людей к лыжному спорту и здоровому образу жизни.