"Проект исследует образы и наследие XVI-XVII столетий в искусстве конца XIX — первой трети XX века. В экспозиции покажут более 240 работ из собраний 19 музеев России и частных коллекций", — говорится в сообщении.

Посетители смогут познакомиться с экспонатами из собраний таких музеев, как "Новый Иерусалим", Третьяковская галерея, Русский музей, Исторический музей, Театральный музей имени А.А. Бахрушина, музей искусства народов Востока, музей-заповедник "Абрамцево" и других.

На рубеже XIX и XX веков художники часто обращались к истории и образам XVII столетия. Выставка показывает проявления этого интереса через полотна Аполлинария Васнецова, Ивана Билибина, Николая Рериха, Натальи Гончаровой, Александра Головина, Константина Коровина, Дмитрия Стеллецкого, Кузьмы Петрова-Водкина и других. Также в проект включили многочисленные предметы двух перекликающихся периодов.

Особенностью выставки станет ее интеграция с постоянной экспозицией музея.

"Замысел в том, чтобы, проходя залы постоянной экспозиции, посетитель погружался в эпоху, напитывался искусством того периода, и затем, переходя уже к основному пространству выставки — как к кульминации — смог иначе, осмысленно посмотреть на работы художников Серебряного века и их "погружения" в XVII век", — цитирует директора государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим" Анну Антипенко пресс-служба.

Выставка продлится до 16 июня 2024 года.