Говоря о показателях деятельности компании, он напомнил, что последние два года внутренний туризм в России бурно развивался.

«Уход международных операторов, которых успешно заменили российские, меры поддержки со стороны государства, такие как отмена НДС, программы льготного кредитования строительства гостиничной инфраструктуры, — все это способствовало тому, что, сравнивая показатели год к году, средняя цена номера и загрузка увеличились на 30%. Если говорить о нашей компании, с учетом приобретения новых отелей в управление мы выросли на 150%, и на сегодня являемся одним из лидеров по количеству номерного фонда в России», — сказал он на организованном РБК форуме «Новая экономика».

По словам Биба, с учетом этих факторов компания приняла трехлетнюю стратегию развития.

«Первое – покупка активов, второе – управление, франшиза, аренда и четвертое – строительство. Но мы осторожно подходим, так как с учетом ключевой ставки кредиты дорожают, поэтому отдаем приоритет покупке отелей. Мы в этом году сделали в начале года достаточно крупную сделку по покупке пакета норвежского собственника Wenaas Hotel. В его составе было девять отелей Radisson. Мы купили квадратный метр по стоимости 55-60 тыс. рублей. Чтобы построить отель – это 180-300 тыс. за квадратный метр», — рассказал он.

Биба добавил, что пока государственное субсидирование кредитной ставки для туристической отрасли позволяет компании сохранять ранее запущенные проекты строительства гостиничных комплексов. Среди них преобладают наиболее экономически привлекательные, по его словам, отели 3-4*.

«Большое спасибо мерам поддержки со стороны государства: есть 141-е постановление о субсидировании кредитной ставки для отрасли, и даже с учетом повышения ставки ключевой мы будем выходить на 6,75%. Мы в своих моделях видим, что до 8% можем проекты не закрывать. Мы строим сейчас 25 отелей, из них 18 – 3-4*. И это отели не в Сочи, Москве и Петербурге, а по всей России», — пояснил он.

По словам эксперта, благодаря росту внутреннего туризма гостиничный бизнес в России перестал страдать от выраженной сезонности и стал почти всесезонным.

«Сейчас у нас все практически отели всесезонные. Например, шесть лет назад мы строили отель на Алтае, Cosmos Collection Altay Resort. Тогда задумывались о том, чтобы закрывать его на зимний период. На сегодня у нас не хватает номеров, и в первую очередь продаются самые дорогие виллы и коттеджи. Средняя цена номера в высокий сезон в отеле оставляет 35 тыс. рублей», — рассказал он.

Эксперт добавил, что одна из самых острых проблем в условиях бурного развития гостиничной отрасли и заявленных государством планов по созданию 250 тысяч новых номеров к 2030 году – нехватка кадров.

«Мы видим огромный отток людей – будущих наших сотрудников. Поэтому мы внутри компании сделали Академию гостеприимства, которая занимается развитием человеческого капитала, потому что помимо материальной мотивации важна и нематериальная. С точки зрения нашей отрасли это очень важный показатель», — пояснил он.

По словам эксперта, зарплата администратора на стойке отеля 35-40 тыс. рублей, а у курьера «Озона» или «Яндекса» — 100 тыс. рублей.

«Поэтому с молодежью сложно работать и их мотивировать. Как мы решаем проблему? Прежде всего, это эффект сети – у нас персонал ротируется между отелями: ты три месяца отработал на Алтае, потом на полгода поехал в Сочи, потом в Москву. Помимо того, что ты растешь как личность, растешь и в профессиональном плане», — подчеркнул он.

В 2023 году холдинг Cosmos Hotel Group управляет 40 гостиницами.