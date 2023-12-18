По его словам, работы были проведены благодаря нацпроекту "Культура", на эти цели выделялось порядка 46 млн рублей.

В здании полностью заменили полы первого и второго этажей, окна, крышу, внутренние и входные двери. Обновлены системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, оповещения и видеонаблюдения. Полностью отремонтирован фасад здания, смонтирована внешняя архитектурная подсветка здания. На прилегающей территории уложена тротуарная плитка.

Также для музея приобретено новое оборудование — проекторы, компьютерная техника и программное обеспечение, подиумы, системы хранения, стенды, витрины, стеллажи, мультимедийный комплекс.

"Теперь музей станет не только хранилищем истории, но образовательным и творческим центром. Его с удовольствием будут посещать и взрослые, и дети", — отметил глава региона.

Сасовский краеведческий музей был открыт в 1990 году. Он расположен на центральной площади города Сасово в старинном здании, бывшем волостном правлении. Фонд музея составляет 6 488 предметов. Наиболее интересны коллекция живописи, в которой представлены работы московских, рязанских художников 20-21 века, коллекция декоративно-прикладного искусства, в составе которой — уникальные произведения мастера федоскинской лаковой миниатюры Народного художника России Н.М. Солонинкина, коллекция самоваров 19-20 веков, коллекция снимков военного фотокорреспондента Михаила Савина.