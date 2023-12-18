Он отметил, что новый музей создается при поддержке раиса Татарстана на базе Казанского федерального университета. В нем будет рассказываться о том, как создавалась система образования региона, какие были наставники, педагогики, руководители.

"К концу учебного года мы должны открыть музей образования на базе Казанского федерального университета. Поддержка раиса республики есть", — сказал Хадиуллин.

Министр подчеркнул, что ранее такого музея не было в Татарстане.

"В музее будет интерактивное оборудование, можно будет выходить на связь с разных точек республики, получать информацию и проводить занятия", — добавил Хадиуллин.