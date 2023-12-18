"На данный момент загрузка нижегородских отелей на предстоящие праздники варьируется между 85% и 95%, в зависимости от типа отеля и его местоположения", — сказал собеседник агентства.

В период новогодних праздников регион планируют посетить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской и Ленинградской областей, а также регионов Поволжья: Чувашии, Татарстана, Мордовии.

"В основном в Нижегородскую область планируют поездки семьи с детьми на период от трех дней до недели", — сообщили в министерстве.

В ходе новогодних праздников в Нижнем Новгороде запланирована фестиваль "Горьковская елка", развлекательная программа на Нижегородской ярмарке, в парке "Швейцария" и Заповедных кварталах, а также различные выставки, концерты и шоу.