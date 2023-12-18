По информации спасателей, в ночь на 19 декабря порывы могут достигать 17 метров в секунду, на побережье еще сильнее — до 20 метров в секунду. На Балтийском море и на Калининградском и Куршском заливах будет сильный шторм.

Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций.

Выход в море и на заливы запрещен всем маломерным плавсредствам.