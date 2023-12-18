"Посетители увидят подлинные предметы, относящиеся к осаде Троице-Сергиева монастыря войсками Лжедмитрия II в период Смутного времени (1608-1610 гг.): наконечники стрел, пули, пушечные ядра, детали огнестрельного и холодного оружия. Также интересен найденный небольшой клад из оплавленных в огне пожара серебряных изделий: двух перстней и двух крупных колец, вероятно, от парадного пояса", — говорится в сообщении.

Оборонявшие монастырь стрельцы и жители окрестных слобод обустраивали жилища в землянках. На месте разрушенных землянок археологами в результате исследований 2022-2023 годов найдены железные сковороды, глиняные горшки, подковы, детали кожаной обуви, лаптей, а также кочедыки, ножи, топоры, тигли и другие инструменты.

Археологи нашли 16 землянок времени осады монастыря. Печи в них были сложены из большемерного кирпича, белокаменных блоков, напольной плитки и даже керамической кровельной черепицы.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, выставка будет работать до 25 февраля 2024 года.