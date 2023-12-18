Станция, которая уже прошла сертификацию авиационных властей, будет выполнять оперативное обслуживание узкофюзеляжных лайнеров Airbus A320, Boeing-737NG и Superjet 100, сообщается на сайте "Аэрофлот Техникса".

Персонал станции будет осуществлять техническое обеспечение прилета и вылета рейсов авиакомпаний группы "Аэрофлот", а также ряда других российских авиаперевозчиков.

Минераловодская станция техобслуживания стала пятнадцатой, которую отрыла компания в городах России. Ее станции есть также в аэропортах Ставрополя, Белгорода, Владивостока, Воронежа, Казани, Калининграда, Красноярска, Нижнего Новгорода, Перми, Петропавловск-Камчатского, Саратова, Сочи, Уфы и Хабаровска.

"Аэрофлот Техникс" — крупнейший провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ. Имеет сертификат ФАП-285 на выполнение ТО воздушных судов зарубежного и российского производства, а также сертификат ФАП-21 (раздел J) на разработку схем ремонта конструкции и документации для изготовления компонентов воздушных судов.

Аэропорт Минвод (входит в холдинг "Новапорт") является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.