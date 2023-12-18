"Сегодня были обработаны три лавинных очага на горе Мусса-Ачитара. В результате принудительно спущено семь лавин общим объемом 1400 кубометров", — сказал он.

Глава поселка отметил, что на данный момент угрозы схода снежных лавин в Домбае нет. Безопасность отдыхающих на горнолыжных трассах обеспечена. "На данный момент канатные дороги и горнолыжные трассы возобновили работу в полном объеме", — добавил глава Домбая. По данным ГУ МЧС России по КЧР, в горах республики угроза схода снежных лавин сохранится до конца дня 20 декабря. Из-за повышенной лавинной опасности в регионе объявлено экстренное предупреждение.