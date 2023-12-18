Соответствующее распоряжение подписано ведомством.

"Утвержден предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Гончаровых, XVIII-XIX вв.: главный дом" по адресу: Чехов, улица Пушкина, дом 10 (...). Утверждение предмета охраны позволит бережно сохранить подлинные свидетельства пушкинской эпохи", — говорится в сообщении.

Здание главного дома усадьбы расположено на высоком склоне правого берега реки Лопасня. Усадьба почти три столетия являлась вотчиной бояр Васильчиковых. Главный усадебный дом XVIII века в стиле барокко был перестроен в 1824 году, в том числе был устроен третий антресольный этаж и ампирное парадное крыльцо.

В усадьбе располагается музей "Усадьба Лопасня-Зачатьевское". Экспозиция музея посвящена истории семейных и дружеских связей владельцев усадьбы Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми.

Интерьеры дома в ходе реставрационных работ были восстановлены такими, какими они были во второй половине XIX века, когда здесь жили потомки А.С. Пушкина.