В настоящее время аэропорт "Тамбов" является единственной в Черноземье воздушной гаванью, которая принимает и отправляет рейсы — самолеты летают в Москву и Санкт-Петербург. В планах компании — увеличить в следующем году число рейсов в северную столицу, отмечает пресс-служба.

Кроме того, говорится в сообщении, в настоящее время с авиакомпаниями, эксплуатирующими более вместительные самолеты, прорабатывается возможность организации полетов из Тамбова в Сочи, Минеральные Воды и Калининград.

При реализации всего комплекса запланированных мер пассажиропоток в 2024 году может достичь 50 тысяч человек, уточняет пресс-служба.

Вместе с тем отмечается, что одним из факторов, сдерживающих развитие авиационного сообщения через аэропорт "Тамбов", является недостаточная длина взлетно-посадочной полосы, которая составляет всего 2,1 тыс. метров, в то время как для полноценного приема воздушных судов вместимостью 100 и более пассажиров необходимо увеличивать ее длину до 2,4-2,5 тыс. метров. В планах на следующий год — организовать разработку оптимальных проектных решений по удлинению полосы.

Ранее сообщалось, что авиасообщение Тамбова с другими регионами восстанавливалось дважды: в ноябре 2021 года самолёты после долгого перерыва стали летать из областного центра в Москву; в мае прошлого года Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил отмененные в феврале из-за спецоперации рейсы в Москву.