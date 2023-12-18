"В этом году до 13 миллиардов рублей фактически было продано по этим картам ("Пушкинским картам"). 13% денег, которые зарабатывают организации, — это деньги музеев", — сказал Минаев на стратегической сессии проекта "Музейные маршруты России".

Он уточнил, что в программе принимают участие 11,5 тыс. организаций, из них 1,6 тыс. — музеи. Всего "Пушкинскую карту" оформили 9,5 млн человек, со старта программы ими было приобретено 52 млн билетов. "Пушкинская карта" — программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры — была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.