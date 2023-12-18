«Спрос на Вьетнам высокий: его спрашивают и туристы, и турагенты. Все очень ждали прямых рейсов. Конечно же, в идеале это должны были быть рейсы непосредственно на курорты. Но вариант с Хошимином тоже рабочий, так как туристы смогут добраться до Нячанга, Фантьета, Муйне и Фукуока внутренними рейсами», — рассказала директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

Высокий спрос на направление отмечают и в компании Fun&Sun. По словам руководителя по связям с общественностью Ольги Ивановой, прямой рейс в Хошимин будет востребован у российских туристов.

«Рейс будет востребован, так как на текущий момент прямой перевозки во Вьетнам нет. При этом направление популярное. Мы летаем во Вьетнам с пересадкой в Казахстане и видим хороший спрос», — сообщила Иванова.

По мнению ведущего специалиста по Юго-Восточной Азии туроператора ITM Group Ирины Юриной, Вьетнам пока не восстановил допандемийный спрос, потому что для большинства российских туристов направление традиционно ассоциируется с недорогими турами на чартерных рейсах.

«Прямые рейсы «Аэрофлота», безусловно, радостная новость, но нужно учитывать, что все равно цены на туры будут выше тех, к которым туристы привыкли до пандемии. Конечно, интерес к направлению есть, но до уровня 2019 года пока далеко», — считает Юрина.

По словам Домостроевой, одно из главных преимуществ Вьетнама – невысокие цены в отелях. По ее мнению, страна может составить конкуренцию Таиланду, который заметно подорожал в этом сезоне на фоне высокого спроса со стороны российского и китайского рынков. Что касается питания, на курортах Вьетнама есть городские отели, которые предоставляют гостям только завтрак, и есть гостиницы, работающие по системе «полупансион» и «все включено».

Кроме того, как отметила Домостроева, во Вьетнаме можно расплатиться российской картой «Мир», но исключительно в тех торговых точках, где установлены банкоматы и терминалы вьетнамско-российского банка VRB, (Vietnam-Russia Joint Venture Bank). Правда, таких точек немного.

Как сообщалось, с 15 августа 2023 года граждане РФ могут въезжать на территорию Вьетнама на срок до 45 дней без визы.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году Вьетнам посетили порядка 600 тыс. туристов из России.