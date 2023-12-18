«В прошлом году это был 6,1 млн, в этом, я думаю, будет более семи. Сейчас уже бронируют на 2024 год не только на лето, до ноября по некоторым объектам. Мы по этому показателю, наконец, догнали Европу, когда там за 6-8 месяцев бронируют отдых. Конечно, это не во всех санаториях, но в целом рост по Кавминводам, Алтайскому краю, Белокурихе – более 20%», — сказал он на пресс-конференции.

Эксперт подчеркнул, что санаторно-курортное лечение – самый конкурентоспособный туристический продукт в России.

«Конечно, Россия – санаторно-курортная держава, в этой сфере очень сильные наработки и традиции, и хорошо, что их удалось не растерять. Цены – в 3-4 раза дешевле по сравнению с зарубежными, начиная от массажей и кончая различными процедурами. Потребители, благодаря «постковидному синдрому», поняли, что вложения в человеческий капитал, здоровье, не менее выгодны, чем в кубышку, и даже более», — добавил он.

По словам Барзыкина, в последнее время меняется возраст клиентов санаториев, ими становятся все более молодые люди.

По данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, доля отдыхающих в санаториях в России составляет 11% от общего числа турпоездок по стране.