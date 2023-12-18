Со ссылкой на прогноз Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что порывы ветра могут достигать 20 м/с, в прибрежный районах — 23 м/с.

Начальник Гидрометцентра города Александр Колесов со своей стороны добавил, что во второй половине дня возможен нагон воды с Финского залива в устье Невы.

"По нашим расчетам сегодня, наводнения в Санкт-Петербурге не ждем, но уровень подъема воды может быть близким к отметке наводнения. Пока рассчитываем на подъем уровня до 130-150 см", — поделился синоптик в своем телеграм-канале.

Воздух прогреется до плюс 2 градусов.