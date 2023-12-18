«Если еще весной прошлого года по сравнению с допандемийным периодом было три прямых направления международных, то на сегодня это 41 направление. Я думаю, что это не предел, мы увидим новые открытые направления – до пандемии было 69. По объемам пока мы не дотягиваем до допандемийных, но уже к этому близки. По различным оценкам, на конец года выйдем на цифру 86-89% по сравнению с допандемийным периодом. Это серьезный объем на фоне того, что происходит с курсом рубля и инфляцией», — сказал он на пресс-конференции.

Как отметил Осауленко, наиболее популярные направления зарубежного отдыха россиян зимой – это теплые страны, где есть море – ОАЭ, Таиланд, Куба, Вьетнам и другие.

«И то, что мы в постпандемийный период для себя заново открыли – это страны СНГ. Да, там нет теплых морей, но там есть санаторно-курортная инфраструктура, познавательный туризм. И мы видим и Абхазию, и Белоруссию, и Казахстан, и Армению, и Грузию. Поэтому выбор у россиян большой», — добавил он.

По словам эксперта, «въездной туризм тоже оживает, хотя не так активно, как хотелось бы рынку».

«Но на прошлой неделе в Пекине состоялась российско-китайская рабочая группа, где обсуждали в том числе потоки китайских туристов в Россию. И там были обозначены цифры на следующий год, которые мы уже называли. В следующем году только китайских туристов мы ожидаем более 2 млн. Будем надеяться, что это реально произойдет. Бизнес к этому готов, и не только московский и петербургский, но и региональный. И будем надеяться, что в следующем году если мы и не вернемся к допандемийным показателям, то, во всяком случае, будем к ним близки», — подытожил глава «Турпомощи».

С января по сентябрь 2023 года россияне совершили 7 млн поездок за рубеж с целью туризма, это на 50% больше, чем за тот же период годом ранее. Число турпоездок иностранных граждан за тот же период составило 429 тыс., что на 190% больше, чем годом ранее.