Клиентам предлагается оформить заявку на возврат денег за приобретенные билеты или сохранить билеты и воспользоваться ими в течение следующего года на аналогичном рейсе.
"Совавто" основано в 1963 году, осуществляет перевозки пассажиров на направлениях Петербург — Хельсинки и Петербург — Лаппеенранта.
Как сообщалось, Финляндия, согласно решению правительства, открыла 14 декабря два пассажирских перехода из восьми на границе с Россией — Ваалимаа и и Ниирала. Затем власти Финляндии заявили, что с 15 декабря закрывают границу с Россией до 14 января из-за прибывающих к границе просителей убежища.
В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.