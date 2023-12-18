"В связи с принятием решения правительства Финляндии о закрытии границы, мы вынуждены отменить наши рейсы с 16 декабря 2023 года по 14 января 2024 года", — говорится в сообщении.

Клиентам предлагается оформить заявку на возврат денег за приобретенные билеты или сохранить билеты и воспользоваться ими в течение следующего года на аналогичном рейсе.

"Совавто" основано в 1963 году, осуществляет перевозки пассажиров на направлениях Петербург — Хельсинки и Петербург — Лаппеенранта.

Как сообщалось, Финляндия, согласно решению правительства, открыла 14 декабря два пассажирских перехода из восьми на границе с Россией — Ваалимаа и и Ниирала. Затем власти Финляндии заявили, что с 15 декабря закрывают границу с Россией до 14 января из-за прибывающих к границе просителей убежища.

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.