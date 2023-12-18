"Для создания маршрута, который соединит поселок Красная Поляна и горные курорты поселка Эсто-Садок, завершается укладка брусчатки и асфальтирование велодорожек, устанавливается новогодняя иллюминация и украшения, объекты бизнеса приводятся в соответствие с единой световой концепцией, приводят к единообразию рекламные вывески, устанавливают малые архитектурные формы", — написала вице-мэр.

Она отметила, что уже до нового 2014 года откроется этап маршрута длиной 2,1 км.

"Маршрут протяженностью около шести километров планируется приурочить к крупным планируемым мероприятиям в городе, таким, как 10-летие Олимпиады и Всемирный Фестиваль Молодежи", — подчеркнула Калинина.

По ее словам, на всем маршруте будет установлена парковая мебель.

"Важная роль в улучшении внешнего вида маршрута — озеленение территории. Завершается высадка более чем 200 деревьев, а именно туй высотой 170 см и ликвидамбаров высотой от 2 до 3 метров. Будет произведена высадка газонов по всей протяженности маршрута", — написала Калинина.