Полеты будет выполнять авиакомпания Smartavia один раз в неделю. Рейс заявлен до конца летнего сезона 2024 года.

Отмечается, что по 2 марта 2024 года полеты в обе стороны планируются по субботам, с 7 марта — вылет из Калининграда по четвергам, прибытие в Челябинск по пятницам, вылет из Челябинска в Калининград по пятницам. Время в пути составит чуть более четырех часов.

Согласно информации на сайте аэропорта, рейс будет выполняться на Boeing-737.

Smartavia базируется в аэропортах Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. По информации на сайте компании, она осуществляет полеты более чем по 60 российским направлениям.