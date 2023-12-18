Строительство воздушной гавани, а также объездной дороги вокруг курортного поселка Архыз в КЧР обсуждалось на встрече главы региона с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, сообщил Темрезов в своем телеграм-канале.

"С Минэкономразвития мы провели в данном направлении большую работу в части подготовки и разработки технико-экономического обоснования проектов. В следующем году планируем начать проектные работы со стартом строительства в 2024 и 2025 годах", — отметил Темрезов.

В пресс-службе главы региона "Интерфаксу" уточнили, что в следующем году предполагается приступить к строительству дороги, а в 2025 году — аэропорта.

Как сообщалось, 30 августа 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межведомственной комиссии по развитию всесезонного курортно-рекреационного комплекса "Архыз" поручил проработать предложения по строительству первого аэропорта в Карачаево-Черкесии и автодороги Архыз — Красная Поляна.

На совещании в правительстве РФ в марте этого года Новак говорил, что турпоток на "Архыз" удвоится к 2030 году за счет создания новой инфраструктуры частным инвестором, который вложит в развитие курорта 40 млрд рублей.

Краснодарское ООО "Горные вершины" 1 марта 2023 года стало победителем конкурса на покупку курорта "Архыз", предложив 24,2 млрд рублей. В пресс-службе "Горных вершин" отмечали, что в основе новой стратегии развития "Архыза" будет модель интегрированного курорта, по которой работает курорт "Красная Поляна". Под единым управлением будут находиться градостроительная среда, архитектурный код, стандарты сервиса, обучение, кадры.

Курорт "Архыз" открыт в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.