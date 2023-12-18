"Это произошло сегодня в 10 утра на улице Конева. Животное выскочило прямо под колеса автобуса", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что автобус с организованной группой школьников (29 детей) направлялся на экскурсию в Большереченский зоопарк.

"Водитель экстренное торможение не применял, никто не пострадал, дети продолжили движение дальше. Но косуля, к сожалению, погибла", — добавил сотрудник пресс-службы.

По его словам, это не первый случай появления косуль в Омске за последнее время.

"Раньше их уже у "Континента" (торговый комплекс — ИФ) видели. А сегодня неравнодушные граждане звонили — на улице Енисейской (также Кировский округ — ИФ) косуля лежала прямо на обочине. Живая. Водители снижали скорость — боялись, что она соскочит и побежит", — рассказал представитель ведомства.