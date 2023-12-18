С юбилеем членов РСТ поздравил президент РФ Владимир Путин – его поздравление зачитал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Затем к гостям вечера обратился по видеосвязи курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также поздравил объединение с юбилеем, отметив, что правительство вместе с союзом решают задачу развития туристической инфраструктуры и повышения доступности отдыха для россиян. С приветственным словом к гостям вечера обратился и председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

Фото: предоставлено Российским союзом туриндустрии

Президент РСТ Илья Уманский отметил, что собравшиеся празднуют не только юбилей союза. Именно начало 90-х годов ознаменовалось массовым появлением туристических фирм, положивших начало становлению туротрасли.

«В 1993 году работа союза началась всего с сотни компаний, в 2011 союз объединял 1300 членов, а 2023 год мы заканчиваем с количеством членов объединения 3165 компаний. Среди членов РСТ – турагентства, туроператоры, гостиницы, санатории, круизные компании, музеи, вузы, СМИ, туристические агрегаторы. Более 70% всего туристического потока России обеспечивают компании, входящие в РСТ. Проведенный опрос показал, что каждый второй путешествующий житель России хоть раз обращался за туристическим услугами к членам РСТ», — сказал он.

И подчеркнул, что к 2030 году РСТ должен объединять уже не менее 50% участников отрасли.

«Мы хотим подчеркнуть особую роль пионеров туризма, которые прошли вместе с РСТ этот длинный путь», — сказал Уманский, наградив юбилейными медалями представителей компаний, которые являются его членами с момента основания – “Академсервис” и “Интурист”.

Фото: предоставлено Российским союзом туриндустрии

На церемонии присутствовали все четыре президента союза. Виктор Ремизов стоял у истоков создания Российской ассоциации туристических агентств (РАТА) и стал первым президентом организации в 1993 году. Через 2,5 года на этом посту его сменил Сергей Шпилько, который руководил союзом на протяжении 25 лет. При нем РАТА была преобразована в РСТ. В трудный для всей туристической отрасли период пандемии в 2020 году союз возглавил Андрей Игнатьев. В декабре 2022 года членами правления президентом РСТ был избран Илья Уманский.

Фото: предоставлено Российским союзом туриндустрии

В рамках празднования юбилея состоялась церемония награждения лауреатов премии “Туризм. Дело жизни”, выбранных по итогам голосования отраслевым сообществом. Премия вручалась за особый вклад в развитие индустрии туризма и гостеприимства в России. Голосование проводилось на сайте премии по 19 номинациям, для того, чтобы избежать накруток, учитывался один голос от одной компании с соответствующим ОКВЭД.

Фото: предоставлено Российским союзом туриндустрии

Лауреаты премии “Туризм. Дело жизни” награждались за личный вклад в развитие тех или иных сфер туризма. Так, президент холдинга «Центральный совет по туризму и отдыху» Виктор Пугиев получил премию за вклад в развитие внутреннего туризма, гендиректор туроператора “ТурТранс-Вояж” Дмитрий Фоминцев – экскурсионно-познавательного, замгенерального директора туроператора “Tez Tour” Владимир Каганер – выездного, основатель и генеральный директор туркомпании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов – приключенческого, генеральный директор туроператора “Академсервис” Леонид Исакович – выездного, председатель совета директоров круизной компании “Созвездие” Александр Соснин – круизного, генеральный директор “Консалтинг-Тур“ Геннадий Шаталов – событийного, генеральный директор санаторно-курортного комплекса “ДиЛУЧ” Вера Севрюкова – санаторно-курортного.

Премию “За личный вклад в популяризацию туризма” получил тележурналист, автор и ведущий программ о путешествиях “Непутевые заметки” и “По секрету всему свету” Дмитрий Крылов.

Фото: предоставлено Российским союзом туриндустрии

Бывший пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, шеф-редактор btb-издания RATA-News Ирина Тюрина награждена “За личный вклад в развитие СМИ туристической отрасли”.

Фото: предоставлено Российским союзом туриндустрии

После церемонии награждения состоялась премьера двухсерийного фильма-исследования “Туризм. Путешествие длиной в 300 лет”, снятого к юбилею РСТ. О прошлом, настоящем и будущем туризма в двухсерийном фильме рассказывали эксперты, стоявшие у истоков формирования отрасли.

Фото: предоставлено Российским союзом туриндустрии

“РСТ — это большое количество людей, собственников или топ-менеджеров туристических компаний, которые тратят личное время на то, чтобы давать оценки законопроектам, анализировать документы, участвовать в обсуждениях, высказывать свою позицию на пресс-конференциях и в СМИ. Это глубоко небезразличные люди, инициативные, честные и надежные. Конечно, двигаясь вперед вместе с такими людьми, я верю в счастливое будущее нашей индустрии”, — отмечает в фильме Уманский.