"Ковид легкий — наверное, нет. Ковид, который не требует мер ограничения, это да, вынужденных и обязательных (...)", — сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос, является ли течение коронавируса в настоящее время легким.

По ее словам, в настоящее время есть эффективные средства лечения и определенные средства профилактики, а также поменялся сам вирус. "На сегодняшний день пневмоний ковидных мы же почти не видим. Сегодня другая история, другое течение, поэтому мы говорим о том, что мы не будем вводить жестких ограничений, оснований нет", — добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что волна коронавируса в текущем году сложилась с волной ОРВИ и гриппа, поэтому количество заболевших такое большое и осложнений тоже немало. Но течение COVID-19 не сравнить с тем, что было раньше. В стране есть противовирусный препарат, который эффективен.

"У нас чуть увеличилось количество людей в метро, которые ходят в масках. Но пока крайне недостаточно. И очень много людей явно недомогающих в метро маски не носят, и это плохо. Потому что дальнейшее развитие будет при таком пренебрежении элементарными средствами защиты", — отметила Попова.

По ее словам, правила остались теми, что и были: при большом скоплении людей нужно носить маску, чтобы руки и гаджеты были чистыми, а также при первых признаках респираторной инфекции обращаться за медицинской помощью и оставаться дома.

Она отметила, что Москва демонстрирует стабилизацию ситуации. "Если говорить о ковиде, то за прошедшую неделю мы увидели первое за два месяца снижение на минус 11%", — сообщила Попова.

Тем не менее, по ее словам, очень высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. "У нас еженедельно от 700 тыс. до миллиона обратившихся за медицинской помощью, а заболевших, которые решили отлежаться дома или в состоянии нездоровья ходят на работу, что уж совсем плохо, таких ещё больше", — отметила глава Роспотребнадзора.