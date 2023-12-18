"Пограничники не пропустили в Эстонию на пограничном пункте в Нарве 33 гражданина Молдовы, девять россиян, пять украинцев, трех израильтян, двух алжирцев, а также по одному гражданину Австралии и Турции", — сообщила в понедельник пресс-служба Восточной префектуры.

Въезд им в страну был запрещен в основном на том основании, что у них не было соответствующих документов, они невнятно обосновывали цель поездки или в ходе разговора было установлено, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности в Эстонии.

Ранее власти республики заявляли, что увеличение потока незаконных мигрантов может привести к закрытию границы с Россией, как это сделала соседняя Финляндия.