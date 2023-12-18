"Чтобы отметить представителей самых разных музейных профессий — хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов — мы приняли решение учредить ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева", — сказала Любимова на стратегической сессии проекта "Музейные маршруты России" в Москве.

Она выразила надежду на то, что "все музеи страны — от небольших краеведческих до наших федеральных "гигантов" — представят своих соискателей".

Вручение награды будет проходить в рамках международного фестиваля "Интермузей", который пройдет впервые с 2020 года, уточнила министр.

"Планируем провести его ("Интермузей" — ИФ) в мае в Москве. И постараемся сделать все, чтобы формат этой площадки был удобным и современным", — добавила министр.