"У нас классные новости — мы закончили восстановление стен флигеля форбурга и теперь они как новенькие! Камень и кирпич радуют своими формами и состоянием — оцените сами. На очереди крыша, про которую мы еще расскажем много интересного. А пока предлагаем на несколько минут погрузиться в Средневековье и разузнать некоторые тайны кирпичного производства, — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что средневековый кирпич заметно отличается от современного. По размеру он гораздо больше того, что используется сейчас — 31х15х9 см. До сих пор можно услышать, как большие орденские кирпичи называют "лаптями".

"Глина для кирпичного производства и ферментации должна была пролежать на открытом воздухе в течение 2 лет! У мастеров, в отличие от других ремесленников, не было своих профессиональных цехов, они перемещались просто от стройки к стройке. Обжиг производился только в теплое время года, поэтому непрерывного производства также не существовало. И тем не менее, масштабы изготовления кирпича впечатляют. Опытный мастер за одну смену изготавливал больше 1000 кирпичей!", — поясняют реставраторы.

Как сообщалось, в настоящее время владелец Прейсиш-Эйлау, объекта культурного наследия регионального значения, реализует проект его включения в экономический оборот. В замке появятся гостиница — со второго по четвертый этаж, лобби-бар, ресепшн и винный погреб, многофункциональный зал.

Региональные власти одобрили инвестору выделение льготного кредита в размере 200 млн рублей, также он получит грант на 31 млн рублей на строительство сказочной деревни у крепостных стен.

Осенью 2022 года региональные власти реализовали замок на торгах за 7,6 млн рублей, покупателем стало ООО "Гринартдевелопмент". Замок Прейсиш-Эйлау с 2007 года является объектом культурного наследия регионального значения. Его общая площадь превышает 3 тыс. кв. метров.

Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау является одним из крепостных сооружений средних веков, неплохо сохранившихся в Калининградской области. Он был построен в 1330 году. Во время второй Мировой Войны замок пострадал не сильно. В последующие год он активно использовался, в нем даже проживали люди. При этом замок никогда не ремонтировался, что привело к частичным обрушениям крыши.