Так, рано утром рейс авиакомпании "Аэрофлот" из московского аэропорта "Шереметьево" не смог приземлиться в Оренбурге и ушел на запасной аэродром в Самару. Из-за этого был задержан рейс "Аэрофлот" по маршруту Оренбург-Москва (Шереметьево), время вылета перенесено с 09:00 на 20:45.

Также более чем на 3 часа задерживается прилет еще одного рейса из "Шереметьево" и, соответственно, вылет этого борта обратно в Москву.

"Представителями авиакомпаний пассажирам оказаны услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. Нарушений воздушного законодательства, законодательства о защите прав потребителей не выявлено", — говорится в сообщении.

В Оренбурге в понедельник идет сильный снег.