"Украшение Навагинской к Новому году и Рождеству завершено. Олимпийские кольца на площади Флага обновим в следующем месяце в рамках подготовки к празднованию десятилетия Олимпиады. Таких тематических объектов у нас более десяти по всему городу. И мы, конечно, приведём каждый олимпийский символ в порядок", — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в центре Сочи усилят работы по благоустройству.

"Этот (ул. Навагинская — ИФ) променад — узнаваемая и часто посещаемая жителями и гостями достопримечательность Сочи. По всему гостевому маршруту будем избавляться от рекламных поверхностей. Им не место в историческом центре на фоне субтропической растительности, газонов и архитектурной подсветки", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, владельцам торговых объектов необходимо больше внимания уделять состоянию прилегающей территории. Десятиметровая зона вокруг должна содержаться в чистоте, дополнительная очистка брусчатки с помощью мойки высокого давления — обязательное требование.

Ранее сообщалось, что 4 июля 2007 года на сессии МОК Сочи стал столицей XXII Зимних олимпийских и XI паралимпийских игр, которые проводились в Сочи с 7 по 23 февраля и с 7 по 16 марта 2014 года.