Реконструировать кран будут прямо в порту: работать с объектом весом в 270 тонн можно только на месте. Его освободят от технической "начинки" и проведут покраску и покрытие специальным составом.
Кран, который станет арт-объектом, возвышается на 49 метров. Кран GANZ, единственный из 13, который планируют сохранить, в этом году отметил 42 года эксплуатации. Арт-объект разместится на самой протяженной набережной Москвы-реки. Со временем под ним планируют сделать качели с видом на воду.
В ассоциации отмечают, что такое использование портовых кранов редкое событие, но не единственное. В России самый известный пример адаптивного использования портового крана — арт-объект "Дудинский жираф".
Московский Южный речной порт — один из крупнейших грузовых портов страны был открыт 15 сентября 1939 года. Сейчас здесь реализуется крупнейший в Европе проект редевелопмента портовой территории — на площади более чем в 648 гектаров запланировано строительство жилья.