"На праздник съехались зимние волшебники из городов Бежецк, Лихославль, Кимры, Старица, поселка Рамешки Тверской области, партизанский Дед Мороз из Беларуссии, Морозец Паккайне из города Олонец Республики Карелия, Дед Мороз из Карельского землячества (Москва)", — говорится в сообщении.

Из Карелии также прибыла тётушка Лаппи с тёплым приветом от Талви Укко. Почётной гостьей фестиваля стала Костромская Снегурочка. Встречал гостей главный зимний волшебник Тверской Карелии Луми Тайкури.

Для участников мероприятия было подготовлено большое количество интересных, тематических площадок, концертная программа и квест "Поляна сказок", пройдя который можно было принять участие в праздничной лотерее.

Была организована работа новогодней ярмарки. Дети и взрослые приняли участие в "карамельном" мастер-классе от мастерской карамели ручной работы "Гриняшкино", расписывали пряники и мармеладных мишек, а на мастер-классе "Кружевная льдинка" создавали елочные игрушки.

Завершился фестиваль зажжением огней на праздничной ёлке и общим хороводом с Дедами Морозами и сказочными персонажами.