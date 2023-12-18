Лавиноопасная ситуация в горах республики сохранится по 20 декабря. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, говорится в сообщении.

Снежные лавины могут стать причиной повреждения зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, перекрытия автодорог и мостов, отметили в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС призвали население не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного спуска лавин, которые чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов.