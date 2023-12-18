Праздник будет проходить на пешеходной улице в исторической части города. Гости фестиваля смогут побывать на выставке ткацких станков, театрализованной экскурсии, где гиды расскажут об истории народного промысла, говорится в сообщении.

Также в программе мастер-классы по ковроткачеству и показ авторской коллекции одежды с использованием "коврового" орнамента, выступление артистов.

Традиционный тюменский (сибирский) ковер является официально закрепленным народным промыслом в Тюменской области. В 2014 году тюменские ковровщицы из шерстяных ниток выткали репродукцию картины Василия Сурикова "Взятие снежного городка".

Картина была выбрана не случайно — именно на ней художник изобразил знаменитый тюменский ковер. Размер картины-ковра — 4 на 2,5 метра, над его созданием шесть мастериц-ковровщиц из Ишима работали восемь месяцев. Все оттенки цветов шерстяных ниток получены при помощи натуральных красителей, в основном это различные травы и цветы.

В августе этого года на стене семиэтажного жилого дома в Тюмени художники-дизайнеры нарисовали гигантский сибирский ковер.